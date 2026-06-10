最初は自然に接していたのに、好きになるほど苦しくなる。気づけば相手のことばかり考えてしまう。そんな“空回りする恋愛”には、共通する行動があります。“不安な時ほど”連絡してしまう返信が遅い、少しそっけない。そんな時にLINEを送っていませんか？不安を解消したくて連絡するほど、相手との温度差は広がりやすくなるもの。空回りしやすい女性は、不安を落ち着かせるために相手を使ってしまう傾向があります。“彼中心”の