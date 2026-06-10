座りっぱなしの生活や運動不足が続くと、股関節まわりの筋肉が十分に使われず、太ももやお尻に負担が集中しやすくなるもの。「体重はそれほど増えていないのに、下半身だけが重たく見える…」悩む方も少なくないでしょう。そこで取り入れたいのが、ヨガの定番ポーズ【女神のポーズ】。股関節を開きながら下半身全体を支える力を養うことで、太ももやお尻を効率よく刺激できます。姿勢改善にもつながるため、下半身をすっきり見せた