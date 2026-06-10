タレントの三田寛子が、3日に放送されたTBSラジオ『パンサー向井の#ふらっと』(毎週月〜木曜 8:30〜11:00)に出演。5月30日に都内で行われた、長男で歌舞伎俳優の中村橋之助と元乃木坂46の能條愛未の挙式・披露宴について振り返った。左から中村橋之助、能條愛未○能條愛未のゲスト席は「みんな可愛い女子高生みたい」三田は、「無事に長男の橋之助が愛未さんと結婚式をあげて披露宴をさせていただきました。ありがとうございます」