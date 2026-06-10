以前と同じ量を食べているだけなのに、ウエストや背中がなんとなくゆるんできた。体重は大きく変わっていないのに、シルエットが変わってきた。そんな違和感を覚えていませんか？40代以降、体の代謝のリズムは確実に変化していきます。筋肉量の減少が土台にある年齢とともに筋肉量はゆるやかに減少します。筋肉はエネルギーを消費する重要な組織。減ることで基礎代謝が下がり、同じ生活でも余剰エネルギーが蓄積しやすくなるのです