ジメジメとした梅雨が近づいてくると、爽やかな抹茶の香りのスイーツが恋しくなります。そんなこの時季、【ローソン】では、京都の老舗茶屋【森半】とコラボした本格的な抹茶スイーツが登場。今回は、売り切れてしまう前に味わっておきたい、ローソンの抹茶スイーツをご紹介します。 贅沢な本格宇治抹茶アイス 暑い日に思わず手を伸ばしたくなる「森半 宇治抹茶ワッフルコーン」。