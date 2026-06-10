これは筆者の友人Aの体験談です。「お客様は神様です」なんてフレーズがありますが、時には、そんな言葉では片付けられない場面もあります。Aは学生時代に叔父のクリーニング店を手伝っていた時、理不尽なクレームに遭遇しました。 4コマ漫画