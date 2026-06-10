ドラマ、映画、舞台とさまざまな作品で確かな演技力と可憐な輝きを放つ芳根京子。Snow Manとしての活動はもちろん、映画、ドラマで主演を務めるなど俳優業でも躍進を見せる渡辺翔太。そんな2人が共演するBunkamura Production 2026／DISCOVER WORLD THEATRE vol.16『ウェンディ＆ピーターパン』が間もなく幕を開ける。稽古開始早々の芳根と渡辺に話を聞くと、“人見知り”だという2人ながら、早くもウェンディとピーターパンの関