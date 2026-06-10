インスタグラム更新今年1月の箱根駅伝で4区区間賞の鈴木琉胤（るい、早稲田大2年）が9日、インスタグラムを更新。北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表の初戦・オランダ戦が14日（日本時間15日）に迫る中、サムライブルーのユニホームを着て“変身”すると、ファンの視線が集中した。カメラに向かって腕を組み、キリッとした表情を見せた。鈴木が身にまとっているのは、サムライブルーのユニホームだ。背中には「RUI」の文字