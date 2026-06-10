大森南朋、相葉雅紀、松下奈緒がトリプル主演し、7月22日スタートするドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜Season2』（テレビ朝日系／毎週水曜21時）に、伊藤淳史、高木雄也、足立梨花、丸山礼、野村康太、佐藤浩市、遠藤憲一、光石研らメインキャスト陣が前作から続投することが発表された。【写真】『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜Season2』ビジュアル（放送日なしVer）昨年7月からSeason1が放送された『大追跡〜警視庁SSBC