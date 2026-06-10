J1百年構想リーグで8位に終わった川崎の低迷理由J1の百年構想リーグは、東西の同順位同士のプレーオフを終えて西側が7勝3敗。改めて西高東低傾向が浮き彫りになった。東側は鹿島アントラーズが勝負強さを発揮して独走状態を築いてしまったわけだが、早々と優勝争いへの興味が薄れたのは、対抗馬と目された川崎フロンターレ、浦和レッズ、柏レイソルなどの低調も一因だった。ただし同じように振るわない順位に終わっても、川