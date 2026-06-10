韓国金融監督院と韓国銀行が14年ぶりに特別外為共同検査のカードを持ち出した。最近のドル相場急騰の過程でオフショアのノン・デリバラブル・フォワード（NDF）市場の影響力が過度だったという判断に伴うものだ。外為当局の高強度対応が続き一時1560ウォンを上回ったドル相場は1510ウォン台まで値を下げた。金融圏によると、金融監督院と韓国銀行は今週から主要外国為替銀行に対する共同検査を実施する予定だ。外国為替取引法に基