南陽市の学校給食センターで9日、50代の調理師の女性が食器を洗い場に搬入する際に転倒し、右手首の骨を折る大けがをしました。警察の調べによりますと右手首を骨折したのは南陽市長岡の調理師の女性（54）です。調理師の女性は9日午後3時10分ごろ、南陽市宮内の南陽市学校給食センターで、学校給食で使用した食器などを洗い場に搬入する際、床面が濡れていたことが足を滑らせて転倒したものです。