イスラエルがイランとの交戦を中断してからわずか1日後、親イラン武装組織ヒズボラが活動するレバノン南部に対し大規模な空爆を実施した。レバノン保健省は9日、イスラエル軍が南部沿岸都市ティール全域に空爆を実施し、8人が死亡したと明らかにした。続いて救助隊員が空爆で倒壊した建物のがれきの中から生存者を捜索していると伝えた。イスラエル軍は今回の空爆に先立ち、この日ティール市全域を対象に避難命令を出した。シーア