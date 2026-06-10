「韓国と日本は、半導体・人工知能（AI）分野での協力を戦略的に強化する必要が生じている。一部のシステムを統合すればコストも下がり、戦略的な武器にもなり得る」SKグループ会長で崔鍾賢（チェ・ジョンヒョン）学術院理事長を務める崔泰源（チェ・テウォン）氏は9日、急変する世界秩序の中で生き残るためには韓国と日本の経済連携が必要だと強調した。崔会長は「（AI・半導体などでの連携が実現すれば）どの国も我々に手出しで