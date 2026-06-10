丸紅はアフリカで自動車整備事業に参入する方針を固めた。７月をめどにアフリカ最大級の整備会社「タイオート」を買収する。買収額は２００億円前後とみられる。丸紅はタイなどほかの国で培ってきた整備事業のノウハウを生かし、自動車需要の拡大が見込めるアフリカで収益力の強化を図る。タイオートは、タイヤなど自動車部品の販売やバッテリー交換、ホイール修理といった自動車整備サービス全般を手がけている。南アフリカを