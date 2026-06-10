便利なライフハックを発信している、じみー（＠jimmy_no_kurashi）さんが10日までに自身のインスタグラムを更新。セリアのアイテムを使った「リングフックの活用術」を紹介した。 じみーさんは「セリアで購入できるリングフックの活用術をまとめました」「いろんな場所で使いやすいです」とコメントを添え、動画を投稿。使用したのはセリアの『かもいリングフッククリア』。動画内では、以下のアイデア5選を公開した。１、リン