ホワイトソックスは9日（日本時間10日）、球団の打撃部門でナンバーワンの有望株と評価されるブレーデン・モンゴメリー外野手（23）をメジャー昇格させた。スポーツ専門局ESPN電子版が報じた。モンゴメリーは同日のブレーブス戦に「6番・右翼」で先発出場し、メジャーデビューを果たす。今季ホワイトソックスでメジャーデビューする12人目の選手となった。スイッチヒッターのモンゴメリーは今季、2Aと3Aでプレーし、打率.314、