岐阜市は9日、住宅などに設置している水道メーター1600個余りが、有効期限が切れているのにもかかわらず取り替えができていなかったことを明らかにしました。使用した水量を計測する水道メーターは、法律によって検定合格から8年の有効期限が定められています。岐阜市によりますと、住宅や事業所に設置している水道メーター1649個が、期限切れで水の使用量が正確に測定できていない恐れ