昨今ますます人気のクレープはシンプルに生地を楽しむものからさまざまな具材をトッピングしたものまでぐっと広がりを見せています。その味わいはまさに、「おとな」向き。食事系も充実したグルメなひと皿が集まりました。紅茶やワイン、シードルなどとともに軽やか気分でお楽しみください。品のよい甘みとバターの香りあふれる凛としたおいしさ『moderato on the green（モデラート オン ザ グリーン）』＠用賀世田谷の住宅街に忽