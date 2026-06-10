「“言語化”疲れで、“言語化”という言葉にモヤモヤする」「即答するよりじっくり考えるほうが大事なのでは？」「別に“口下手”のままでもいいじゃないか！」…など、まったく新しいコミュ力を説いた書籍『言語化だけじゃ伝わんない ---- 絵を描くように「考える・伝える」技術』が発売された。著者でイラストレーターのヤギワタル氏は、これまで200冊以上の書籍でイラストや装画を担当してきて、今回が初の単著となる。本書で