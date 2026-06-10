大藤はカットマンを寄せ付けない独特の力を持っている(C)Getty Images現地時間6月7日に行われた「WTTコンテンダー スコピエ（北マケドニア）」の女子シングルス決勝で、大藤沙月（ミキハウス）が橋本帆乃香（デンソー）をストレートで破って優勝した。大藤はこれでWTTコンテンダーで3大会連続の優勝となる。【動画】またも大藤沙月が圧倒！橋本帆乃香を下したスコピエ決勝のハイライトを見る今回、大藤が決勝で破った相手、