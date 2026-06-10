現在、高齢者の一人暮らしは900万世帯を超え、過去最多を更新している。孤独死（一人暮らしで自宅で亡くなる人）も増え続けており、全国で7万6020人に上る（'24年）。その多くは男性で、年代別では65歳以上が8割弱、40〜64歳が2割となる。冒頭の男性のように、一人暮らしの人が「もしも」の時に助けてもらえないことは多い。さらに、単身の高齢者の半数近くが気にしているのが、死後に発見されず、自分の遺体が放置されてしまうこ