＜天気＞10日（水）、東北南部と北陸、東海〜九州は晴れるでしょう。強い日差しが照り付けそうです。関東は雲が広がります。南部は午前中に雨が降るところがあるでしょう。内陸は午後は晴れそうです。東北北部と北海道は、午前中は雨のところがありますが、次第に晴れそうです。沖縄は雨で、強く降る時間もあるでしょう。11日（木）にかけて大雨になるおそれがあります。低い土地の浸水などにお気を付けください。＜日中の気温＞晴