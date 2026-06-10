【エルサレム共同】イスラエル当局の報道官は9日、サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の開幕を控え、生成人工知能（AI）で作成されたパレスチナ自治区ガザ住民とイスラム組織ハマスがサッカーの試合で戦う動画を交流サイト（SNS）に投稿した。ハマス側が勝つ内容で「ハマスは常に住民を敗者にする」と批判する狙いがありそうだ。動画はガザとみられる場所で住民がスマートフォンでサッカー中継を見る場面から始ま