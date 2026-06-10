日本相撲協会が１０日、Ｘを更新。３１年ぶりに開催される大相撲パリ公演（６月１３日と１４日、アコー・アリーナ）に向け、９日に羽田空港から出発した八角理事長（元横綱北勝海）ら日本相撲協会の幹部、横綱豊昇龍（立浪）ら力士、行司、呼び出しら約６５人が現地に到着したことを報告した。「先に日本を出発したＡ班の力士達が、約１４時間のフライトを終え、フランスのシャルル・ド・ゴール国際空港に到着しました」とつづ