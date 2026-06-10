【前編を読む】【衝撃写真】仙台に"絶滅危惧種"の「最凶暴走族」がいた…「北日本暴走連合」初代総長が明かす「警察との死闘」特攻服を取り上げられても、暴走は止まらない旧来の暴走族は平成期にほぼ壊滅した。現在の暴走族は、かつてのような大規模組織ではなく、かつての暴走族OBらやバイク好きらによる「旧車會」や、若年層によるSNSで繋がる小規模グループへの移行が進んでいるようだ。そんな中でも、2019年に創設された「邪