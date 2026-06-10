アメリカ配信大手Netflix（ネットフリックス）の会員数は3億2500万で、動画配信市場で世界1位だ。だが、同社はそれに満足せず、新たな市場開拓を狙っているという。エンタメ社会学者の中山淳雄さんがNetflix共同CEOグレッグ・ピーターズさんに聞いた――。画像提供＝Netflix■実は日本語を理解するネトフリのトップ2026年6月、Netflix共同CEOのグレッグ・ピーターズ氏が「ラウンドテーブル」として限られたメディアを招いて、様々