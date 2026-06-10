約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。『おどろきの刑事司法“犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。本記事では、〈「日本では絶対に裁判を受けたくない」…外国人が驚く、日本の刑事裁判における「有罪ハードル」の低さ〉に引き続き、高い有罪率を生み出すシステムの歪みについて詳しく見ていきます。（