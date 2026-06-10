スポルティーバのYouTubeチャンネルで連載中の「林陵平のフットボールゼミ」に元日本代表の岩政大樹さんを迎え、ワールドカップ・グループステージのオランダ、チュニジアに続き、第３戦のスウェーデン戦について語りつくした。第１戦・オランダ戦編を読む＞＞＞第２戦・チュニジア戦編を読む＞＞＞ 【スウェーデンの脅威は？】スウェーデンは堅守速攻を基本戦術とし、システムは日本と同じ3-4-2-1。いわゆるミラーゲームに