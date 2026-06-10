「巨人のＰＬ対策」1985年早春、各球団が早くも今秋のドラフト会議に向けて方針を示す中で、巨人軍も多摩川キャンプ初日の1月21日に第1回スカウト会議を開いた。例年通り監督の王貞治以下首脳陣と、スカウト部長の沢田幸夫以下総勢20名ほどのスカウト全員が集合して今季の方針を話し合った。ただし、阪神や日本ハムのように「桑田、清原獲り」をマスコミに明かすことはなく、状況を確認するだけに留まった。唯一変わった点があると