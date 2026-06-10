トランプ大統領と論戦に？高市早苗首相は6月13日午後、政府専用機で最初の訪問国・英国の首都ロンドンに向けて羽田空港を発つ。翌14日は、同市ホワイトホールのダウニング街10番地の首相官邸でキア・スターマー英首相と会談する。15日には、イタリアの首都ローマにあるキージ宮殿（首相府）でジョルジャ・メローニ首相と会談。その後、フランス南東部のレマン湖南岸の美しい街エビアンに向かう。今回の首相外遊のメインイベントで