「村上世彰の娘」が名古屋鉄道の株主に！「名鉄ピンチ。物言う株主の野村絢氏の目力強すぎて名鉄屈服しそう」現在、SNSのX（旧Twitter）では、こんなユーモアを交えつつも、ある企業の行く末を案じるような投稿が話題を呼んでいる。思わずクスリとしてしまうつぶやきだが、当の経営陣や地元経済界にとっては、あながち冗談で済まされる状況ではない。日本を代表する大手私鉄であり、東海エリアの交通・経済の心臓部を担う名古屋鉄