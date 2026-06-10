そもそも、日本に軍師はいなかった。では戦後の「参謀」「軍師」人気はいつ生まれたのか？山本勘助、竹中半兵衛、黒田官兵衛という名前を見ると、歴史好きに限らず、多くの人がすぐに思い浮かぶ言葉は「名軍師」だ。だが、戦国時代には軍師という職掌も、言葉すら存在しておらず、彼らは軍師の役割を果たしていなかったことが明らかとなっている。では、軍師はいつ生まれたのか？それは江戸時代、諸葛孔明ブームが端緒だが、いま