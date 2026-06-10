IVEのレイが、アンニュイな魅力でファンの視線を釘付けにした。レイは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】無防備すぎ…レイ、“ふくらみ”あらわなキャミ姿公開された写真でレイは、レースのインナーにライムグリーンのキャミソールを重ね着したレトロな雰囲気のスタイリングを披露。胸元が開いたデザインが、綺麗なデコルテラインを際立たせている。投稿を見たファンからは「めっちゃ可愛い」「