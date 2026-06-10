住宅ローンでは変動金利・固定金利ともに上昇が続いている。これから新たに借り入れを行う人の中には、「どちらを選べばいいのか」と悩む人も多いだろう。住宅ローン比較診断サービス「モゲチェック」を運営するMFSの取締役CMOで、住宅ローンアナリストでもある塩澤崇氏が金利シミュレーションをもとに解説する。変動と固定の金利差は過去最大まず結論からお伝えすると、金利の総支払額という観点では、今の環境を踏まえると変動金