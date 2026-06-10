親から相続した建物などの固定資産。なるべく減らさないままで次世代に引き継ぐためには、どのようにすればよいのでしょうか。「夢相続」代表で相続実務士の曽根恵子さんが相談者の50代男性Aさんのケースから、相続に関する問題を紐解きます。都内の一等地に築30年のビルを所有東京都内の一等地にビルを所有するAさん（50代男性）が、奥様とともに相談に来られました。築30年を超えるそのビルは、もともと親から相続したもので、現