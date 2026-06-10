2026年6月8日、東京都豊島区の東京芸術劇場で開かれたウィーン少年合唱団の公演を鑑賞された天皇皇后両陛下の長女・愛子さま。【写真】愛子さまの鑑賞ファッション全身姿を見る。他、早慶戦を観戦される姿なども公演では、映画音楽や上皇さまが詠まれた琉歌に上皇后さまが曲を付けた『歌声の響』など20曲以上の楽曲が披露された。愛子さまは「日本の歌を合唱団が歌っていただけるのはうれしいですね」と話していたという。鑑