トランプ流「忠誠政治」の代償「ブローバック」（blowback）という英語は、砲撃時の「吹き戻し」を意味している。喩えて言えば、ドナルド・トランプ大統領によって頻繁になされる「他者への砲撃」は、その度に自らが吹き戻しにさらされて、想定外の結果や望ましくない反響につながる可能性がある。いま注目されているのは、今年11月の中間選挙での共和党候補者を選ぶための予備選において、自身への絶対的な忠誠を求めるトランプの