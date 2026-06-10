今日6月10日(水)は、梅雨前線の影響で沖縄や奄美は激しい雨や雷雨となるでしょう。一方、九州から東海を中心に晴れて気温が上がり、最高気温30℃以上の真夏日となる所がある見込みです。沖縄・奄美は大雨注意今日10日(水)は、沖縄本島や先島諸島、奄美地方では、梅雨前線や低気圧の影響で断続的に雨が降り、大雨となるおそれがあります。雷を伴って短時間に激しく降る所もあり、河川の増水や土砂災害に十分な警戒が必要です。不要