投票用紙が足りない！？韓国の選挙においては毎回必ず物議を醸すことが起こるが、6月3日行われた統一地方選挙及び国会議員の補欠選挙でも、様々な問題が発生した。日本でもよく報じられているのは、一部の選挙区で投票用紙が不足し、有権者が投票できないまま締め切り時間を迎える事態が発生したことだ。締め切り時間の午後6時をすぎても投票できず、投票時間を午後10時頃まで引き延ばした投票所もあった。当然ながら、投票を諦め