2024年2月、オーストリア・ウィーンの国連で、日本の子どもたちがベートーヴェンの《第九》を披露した。舞台に立っていたのは、「ホワイトハンドコーラスNIPPON」。耳の聞こえる・聞こえないを超えて、さまざまな子どもたちがともに音楽をつくるインクルーシブな合唱団だ。聴覚や視覚に障害のある子ども、自閉症や知的障害のある子ども、車いすユーザーなど、社会的に“マイノリティ”と呼ばれる子どもたちが多く参加している。目