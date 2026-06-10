俳優・仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第22回「播磨大誤算」が7日に放送された。池松壮亮演じる豊臣秀吉が記憶喪失になるという大胆な展開が描かれ、SNSでは「前代未聞の演出だぞ」と驚きの声が広がった。一方、放送後には物語の着想となった史実も明かされ、大きな注目を集めている。【写真】「前代未聞の演出」と騒然となったシーン2025年の大河ドラマ『豊臣兄弟！