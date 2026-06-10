愛知県豊田市で住宅が焼け、女性1人が心肺停止で病院に運ばれました。 【写真を見る】愛知・豊田市で未明の住宅火災 年齢不詳の女性が心肺停止で見つかる 火事があったのは豊田市堤町にある木造平屋建ての住宅で、10日午前3時40分ごろ「火や煙が見える」と通行人が119番通報しました。 消防車11台が出動し、火は午前6時半ごろに消し止められましたが、焼け跡から年齢の分からない女性が心肺停止の状態で見つかり病院に運ばれま