テレビ朝日の三谷紬アナウンサーが、10日までに自身のインスタグラムを更新。“あざとかわいい”ショットを公開している。【写真】“あざとかわいい”ショットを公開した三谷紬アナ三谷アナは、写真を添えて「#みたにみたまま？今回は“男女の友情”について。異性の友達と言える人って皆さんいますか？考え方は様々だと思いますけれど、私が思うことを綴ってみました自分だったらどう思うかな？と考えながら読んでいただき