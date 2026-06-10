現役アナウンサーが、初対面となった自衛隊出身の“陽キャ”経営者のマシンガントークに圧倒され、スタジオからも総ツッコミが入る場面があった。【映像】自衛隊出身“陽キャ”経営者のマシンガントークに困惑する現役アナ6月9日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第7話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から