「自分の店で最初に切るのは親父って決めてました」――茨城県つくば市に床屋「理髪店縁刃雷」をオープンした男性が、最初の客として父親の髪を切る写真をThreadsに投稿したところ、「これは泣けます」「いい顔してますね」と7000件を超えるいいねを集めました。【写真】自分の店で父親をカットする姿に「泣けます」と反響投稿したのは、床屋「理髪店縁刃雷」の店主・早川竜生さん（@mc_nikotama_dynamite）。父親の髪を最初に切る