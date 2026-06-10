「マールブランシュ」は、モンブランや京都土産として人気のお濃茶ラングドシャ『茶の菓』などで知られる洋菓子店です。運営会社である「ロマンライフ」（京都市山科区）3代目の代表取締役社長兼COO・河内優太朗さんと、常務取締役・河内康太朗さん兄弟にお話を聞きました。【写真】2007年発売の「茶の菓」（右）と、2026年4月発売の「茶の菓うすやき」（左）同社のスタートは、河内さんの祖父が1951年に京都市内の三条通に開