家電ブランドのComfeeは、174L左開き冷蔵庫『RCB169LB1JP(E)』を発売した。販売価格は33,780円（税込）で、Comfee公式Amazonストアで取り扱う。本製品は、冷蔵室115L・冷凍室59Lの合計174L容量を備えた冷凍冷蔵庫。従来モデルの収納力や使いやすさはそのままに、新たに左開き仕様を採用した。キッチンのレイアウトや生活動線に合わせやすく、幅広い設置環境に対応する。幅約47cmのコンパクト設計で、一人暮らしから二人暮らしま