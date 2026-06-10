１ドル＝160円の歴史的な円安が続いている。そんな中で日銀の植田和男総裁は６月の利上げを示唆する発言をしている。市場はすでに利上げを織り込んでいるとも言われているが、実施されれば何も影響が出ないということはありえないだろう。国際的投資家の木戸次郎氏は「日本は既にインフレ国家になっているという現実にようやく気付き始めた」と指摘する。 【画像】第一次オイルショック時、ホンダが知恵を絞って生まれた低燃費車