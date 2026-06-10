●朝は空気ヒンヤリ。上着が活躍●日中は日ざしたっぷりで一段と蒸し暑い。朝と日中との寒暖差に注意を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう10日(水)午前6時20分現在の気温です。県内各地15度前後、徳佐では12度台にとどまっています。各地平年よりも2度ほど低く、上着が活躍する朝を迎えています。 この冷え込みは北風によるものです。きのう9日(火)は西日本から東日本にかけて帯状の雲がべったりと広がっていましたが、今朝は